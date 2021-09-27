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Erkan Trükten kimdir?

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Erkan Trükten kimdir?

Aşı karşıtları, "Özgürlüğün İçin Plandemi'ye Dur De" çağrısıyla İstanbul Maltepe'de mitingi yaptı. Konuşmacılardan biri de Erkan Trükten oldu. Peki, Erkan Trükten kimdir, Aşı Karşıtı Mitingi Konuşmacısı Erkan Trükten kimdir?

ERKAN TRÜKTEN KİMDİR?

1980 yılında Bulgaristan'da dünyaya gelen Erkan Trükten, İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olmuştur. Sofya'da felsefe eğitimi almıştır. Dünya Tarihi, Felsefe, Felsefi Akımlar & Filozoflar kategorilerinde eserler kaleme almıştır. Yazarın kitapları çeşitli yayınevleri tarafından okurlarının beğenisine sunulmuştur.

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