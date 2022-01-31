Erkan Şen "arkadaş Bile Değiliz"

Merve Boluğur'la ilişkisini noktalayan Erkan Şen, eski sevgilisinin yeni bir aşka yelken açmasıyla ilgili soruları yanıtsız bırakırken, Merve Boluğur'un 'biz Erkan'la arkadaşız.' sözlerine açıklık getirdi. Başarılı işletmeci Erkan Şen, " Öyle bir durum asla söz konusu dahi değil. Biz Merve hanımla artık arkadaş bile değiliz." açıklamasında bulundu.

Erkan Şen Kimdir?

1989 yılının Ağustos ayında İstanbul'da dünyaya gelen Erkan Şen Dj, Prodüktör, Müzisyen ve Şarkıcı kimlikleri ile tanınmaktadır. Benden tavsiye, Daylight ve Love on Fire gibi bir çok şarkı ile tanınmıştır. Henüz İlköğretim döneminde iken saz ve piyano eğitimleri alarak müzik ile iç içe yetişmiştir.Bir dönem ismi güzel isim Dilara Aksüyek ile aşk dedikodularına karışmıştır. 2021 senesinde ise magazin dünyasında bir başka güzel oyuncu Merve Boluğur ile birlikte olduğu haberleri ile gündeme gelmiştir.

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