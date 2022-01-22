Erkan Şen'den ayrılan Merve Boluğur, şarkıcı Emre Kaya ile yemek yerken yakalandı - Haberler Magazin
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Erkan Şen'den ayrılan Merve Boluğur, şarkıcı Emre Kaya ile yemek yerken yakalandı

Snob Magazin - Haberler | Magazin

İşletmeci Erkan Şen ile ilişkisini noktalayan Merve Boluğur, Arnavutköy'de bir restoranda şarkıcı Emre Kaya ile görüntülerindi. Flaşların patlaması ile şaşkınlık yaşayan ikili, birbirlerine bakıp gülmeye başladı.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve müzik çalışmaları yapan Merve Boluğur, son dönemde Erkan Şen ile yaşadığı aşkla gündeme geliyordu. Geçmişte "Tatlı sürprizler yapan özetle eril, enerjisi yüksek kumral adam seviyorum" diyerek dikkat çeken Merve Boluğur'un bu ilişkisi de kısa sürdü. Erkan Şen'in yakın çevresine, "Ayrıldık. Biten bir ilişkinin ardından konuşmak doğru değil" dediği öğrenildi.

ŞARKICI EMRE KAYA İLE YAKALANDI

Erkan Şen'den ayrılan Merve Boluğur, önceki akşam şarkıcı Emre Kaya ile Arnavutköy'de bir restoranda balık yerken görüntülendi. Flaşların patlaması ile şok yaşayan ikili, ardından birbirine bakıp gülmeye başladı.

Erkan Şen'den ayrılan Merve Boluğur, şarkıcı Emre Kaya ile yemek yerken yakalandı

KAFALARI KARIŞTIRDI

Merve Boluğur'un, işletmeci Erkan Şen'den ayrıldıktan hemen sonra Emre Kaya ile görüntülenmesi kafaları karıştırdı. Kaya ve Boluğur'un 3 ay önce de Emirgan'da bir mekanda eğlendikleri iddia edilmişti.

Erkan Şen'den ayrılan Merve Boluğur, şarkıcı Emre Kaya ile yemek yerken yakalandı

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Merve Boluğur, Erkan Şen, Emre Kaya, Müzik, Magazin, Haber

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