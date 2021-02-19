Erkan Porçay kimdir? Erkan Porçay kaç yaşında, nereli? Erkan porçay olayı nedir?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile gündem olan Erkan Porçay, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Erkan Porçay hakkında merak edilenler. Erkan Porçay hayatı ve biyografisi. Erkan Porçay kimdir?

Sosyal medya gündeminde sık sık kendine yer bulan ve ile dikkat çeken Erkan Porçay merak konusu oldu. İşte Erkan Porçay hakkında merak edilenler! Erkan Porçay kimdir, Erkan Porçay hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ERKAN PORÇAY KİMDİR?

4 Kasım 1996 tarihinde doğmuştur. Genel olarak parodi müzikler yapan Yutober olarak tanınmıştır.

ERKAN PORÇAY OLAYI NEDİR?

Sosyal medya fenomeni Erkan Porçay, rapçi Ezhel'in parodisini yaptığı için hakim karşısına çıktı. Duruşma sonrası Twitter'dan açıklama yapan fenomen isim, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.

Paylaşımında rapçi Ezhel'in parodisini yaptığı için hakim karşısına çıktığını söyleyen 594 bin aboneli YouTuber, "Yaptığım Ezhel parodisi yüzünden bugün hakim hakkımda 4 yıl 2 ay hapis cezasına karar verdi. Olayın gerçekliğini hala idrak edebilmiş değilim bu yüzden üzerinde konuşmam doğru olmaz, yakında geçirdiğim süreci bir videoda anlatacağım." dedi..