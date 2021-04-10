Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda dizisindeki performansıyla alkış topladı
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Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda dizisindeki performansıyla alkış topladı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Kırmızı Oda dizisinde Delikanlı Sadi rolünü canlandıran Erkan Petekkaya, oyunculuğuyla alkış topladı. Twitter'da trend olan oyuncu için "Oynamadın resmen yaşattın ve ağlattın" yorumları yapıldı.

Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek hayat hikayelerinin anlatıldığı Kırmızı Oda dizisi dün akşam 32. yeni bölümüyle ekrana geldi. Binnur Kaya'nın başrolü oynadığı dizide konuk oyuncu olan Erkan Petekkaya performansıyla adından söz ettirmeyi başardı.

EN YAKIN ARKADAŞINI KAYBETTİ

Küçük yaşta annesi, babası tarafından öldürülen ve sokaklarda yaşamaya başlayan delikanlı Sadi, Doktor Hanım'a en yakın arkadaşının nasıl öldüğünü anlattı. Hasta olmasına rağmen ailesine verilmekten korktuğu için hastaneye gidemeyen Cemre'nin öldüğü anı anlatan Sadi, gözyaşlarına boğularak isyan etti. Sadi'nin "Ben bu dünyayı, bu dünyadaki insanları affetmiyorum hocam" sözleri ise bölüme damga vurdu.

Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda dizisindeki performansıyla alkış topladı

OYUNCULUĞUYLA ALKIŞ TOPLADI

Dizide Delikanlı Sadi rolünü canlandıran Erkan Petekkaya ise oyunculuğuyla alkış topladı. Gözyaşları içinde rolünü yerine getiren Petekkaya, Twitter'da trend oldu. Kısa sürede binlerce paylaşım yapılan oyuncu için "Bizi ağlattın" yorumları yapıldı.

İşte Erkan Petekkaya için yapılan bazı yorumlar...

Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda dizisindeki performansıyla alkış topladı
Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda dizisindeki performansıyla alkış topladı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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