Erkan Özerman kimdir? Erkan Özerman kaç yaşında,nereli?
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Erkan Özerman kimdir? Erkan Özerman kaç yaşında,nereli?

Erkan Özerman kimdir? Erkan Özerman kaç yaşında,nereli?
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Bu yıl 34.'sü düzenlenecek olan Best Model Türkiye 2021 yarışmasının seçme görüntüleri gündem konusu oldu. Best Model Türkiye 2021 yarışmasının organizatörlüğünü yapan Erkan Özerman'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Erkan Özerman kimdir? Erkan Özerman kaç yaşında,nereli?

Best Model Türkiye 2021 yarışmasının organizatörlüğünü yapan Erkan Özerman'ın hayatı merak konusu oldu. 25 kadın ve 25 erkeğin katıldığı seçmelerde sosyal medyada çok konuşulan seçme fotoğrafı paylaşıldı. Bahsedilen fotoğrafta erkekler yerde çömelmiş bir şekilde kadınlar ise arkada ayakta durur bir şekilde çekilmiş. Bu yıl 34.'sü düzenlenecek olan Best Model Türkiye 2021 yarışmasının seçme görüntüleri gündeme gelmesiyle birlikte organizatör Erkan Özerman' ın hayatı merak ediliyor. Peki, Erkan Özerman kimdir? Erkan Özerman kaç yaşında,nereli? Detaylar haberimizde!

ERKAN ÖZERMAN KİMDİR?

Erkan Özerman, 4 Kasım 1938 tarihinde İstanbul'da doğan, Türk prodüktör, organizatör ve sanatçı menajeridir.

Galatasaray Lisesi ve Université Paris VIII Sosyoloji Fakültesi, Paris Siyasal Okulu'ndan mezun olmuştuır.

Çeşitli gazetelerde sinema ve tiyatro eleştirmenliği, magazin yazarlığı yapmıştır.

Ayrıca Ankara Radyosu'nda eğlence programları direktörlüğü görevlerinde bulunmuştur.

Türkiye'de eğlence sektöründe önemli gece kulübü ve diskoteklerin kurucusu olarak önem teşkil eder.

1976 yılında 1. Uluslararası İstanbul Pop Müzik Festivali Başkanı, 1979 Fransız - Türk Dostluk Derneği Başkanı, 1989 Best Model of Turkey ile Best Model of the World Kurucu Başkanı ve 2001 Sportif Salon Dansları Derneği Kurucu Başkanı'dır.

2017 yılında Best Model'i 22 yaşındaki yeğeni Almila Özerman'a devretmiştir.

Ödülleri :

  • 1977 Midem Cannes FIDOF Özel Ödülü
  • 1980 Paris Altın Eyfel Ödülü
  • 1986 Oscar de France Ödülü
  • 1997 Best Model of The World 10. Yıl Uluslararası Başarı Ödülü

Madalyaları :

  • 2001 Chevalier Dans l'Ordre National du Mérite (Fransa Devlet Liyakat Madalyası)
  • 2004 TC Dışişleri Bakanlığı, Japonya Türk Yılı Özel Madalyası

ERKAN ÖZERMAN KAÇ YAŞINDA , NERELİ?

Erkan Özerman, 1938 doğumlu olup 83 yaşında ve İstanbulludur.

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