Erhan Nacar kimdir? Erhan Nacar kaç yaşında, aslen nerelidir?

Bir dönem Londra Olay Gazetesi'nde, Almanya Hayat ve post, Fransa Star Gazetesi'nde Sosyal Güvenlik alanında yazarlık yapmaya başlayan Erhan Nacar, son günlerde en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Peki, Erhan Nacar kimdir? Erhan Nacar kaç yaşında, aslen nerelidir?

Bir dönem gazetelerde Sosyal Güvenlik ile ilgili köşe yazarlığı yapan ve bir çok kanalda Sosyal Güvenlik ile ilgili konularda fikir ve bilgi verici konuşmalarıyla isminden söz ettiren Erhan Nacar ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ERHAN NACAR KİMDİR?

Erhan Nacar 14 Ocak 1975 yılında İzmir'de doğmuştur. Sosyal Güvenlik Uzmanı olan Nacar, 1994 yılında Atatürk Ticaret Meslek Lisesinden mezun oldu. Bir süre Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Oda Başkanı Feyzullah Topçu'nun yanında staj yapmaya başladı. 1998 yılında Anadolu Üniversitesinden mezun oldu. 1999-2000 yıllarında Artvin'de Muhasebeci olarak askerliğini tamamladı. Başkan Feyzullah Topçu'nun isteği üzerine eski işine tekrar başladı. Türkiye ve birçok Avrupa ülkesinde sosyal güvenlik alanında verilen seminer ve kongrelere katıldı.

2004 yılında serbest Muhasebeci sınavlarına katıldı. Serbest Muhasebeci Ruhsatı aldı. Sosyal Güvenlik Uzmanı belgesini aldı.

2005 yılında iş yeri açtı. Muhasebe ve Sosyal Güvenlik alanında danışmanlık hizmeti vermeye başladı, ve birçok şirkete işveren desteği Verdi. Merkezi Ankara'da bulunan İlke Emeklilik firmasının ilk temsilciliğini Almanya Hannover'de 2009 yılında faaliyete geçirdi.

İkinci şubesini 2010 yılında Stuttgart'ta açtı. 2012 yılında, İlke yurt dışı Emeklilik Danışmanlığını Hukuk Eğitim ve Rehberlik Hizmetlerini kurumsallaştırdı. Halen bu alanda ki tüm faaliyetlerine devam etmektedir. İlke Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri çatısı altında da eğitim hizmeti vererek Sosyal Güvenlik alanında yeni Sosyal Güvenlik Uzmanları yetiştirmeye başladı.

2011 yılında merkezi Ankara'da bulunan DİVA-SEN ( Diyanet ve vakıf çalışanları sendikası)' da danışmanlık hizmeti vermeye başladı. 2011-2013 yılları arasında Avrupa Milli Gazetede Sosyal Güvenlik alanında ''A'dan Z'ye Emeklilik'' başlıklı köşe yazıları yazıldı.Londra Olay Gazetesi'nde, Almanya Hayat ve post, Fransa Star Gazetesi'nde Sosyal Güvenlik alanında yazarlık yapmaya başladı. Alanında gerek Türkiye'de gerek Avrupa'da çeşitli gazete, TV haberleri ve canlı yayınlara katıldı.

2015 Nisan-Haziran döneminde ATV de yayınlanan ''Zahide ile Yetiş Hayata'' programında Sosyal Güvenlik alanında birçok vatandaşı yönlendirmiş, ünlü oyuncu Yalçın Menteş'in SGK ile yaşadığı ciddi problemi de çözerek adından bahsettirmiştir.

2017 yılında Show TV de yayınlanan Ebru Akel'le Kendine iyi bak ve yine Show TV'de yayınlanan Zahide Yetişle programına Türkiye'nin en iyi SGK UZMANI olarak katılıp halkımızı bilgilendirmiştir. FOX TV de İnci Ertuğrul'un sunduğu Kaybolan Çiçekler programına katılıp ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmuştur. Kanal D' de sabahları yayınlanan Murat Güloğlu ile Günaydın Türkiye programına katılıp gündemdeki Emeklilik sorularını cevaplamıştır.

Ahmet Hakan'ın sunduğu Kanal D Ana haberde SGK Uzmanı Erhan Nacar sokağa indi ve halkı emeklilik konusunda bilgilendirdi. Eğlenceli kişiliğini katıldığı Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında görebilirsiniz. Gökhan Taşkının sunduğu Flash TV de Gece Hattında da bilgi vermektedir.

Son olarak Kanal 7 Avrupa'da her Cumartesi ve Pazar saat 15:00-16:20 saatleri arasında yayınlanmakta olan Erhan Nacar'la Sosyal Güvenlik programının yapımcısı ve sunucusudur.