Ergun Özbudun kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Prof. Dr. Ergun Özbudun'un hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Ergun Özbudun geliyor. Ergun Özbudun'un hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Ergun Özbudun kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, görevi ne, nerede çalışıyor? Tüm bilgiler haberimizde.

Prof. Dr. Ergun Özbudun'un hayatı, biyografisi ve mesleği merak edilmektedir. Peki, Ergun Özbudun kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç?

PROF. DR. ERGUN ÖZBUDUN KİMDİR?

Ergun Özbudun, (d. 1937 Ankara), Türk hukukçu ve yazar.

Ergun Özbudun doğum tarihi : 1937

Ergun Özbudun kaç yaşında : 83 yaşında

Ergun Özbudun mesleği ne : Hukukçu ve yazar

Ergun Özbudun nereli : Ankara

Lisans ve doktorasını Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamıştır. 1988-2012 yılları arasında Bilkent Üniversitesi'nde öğretim üyesi olmuştur. Anayasa Hukuku derslerine girmektedir. 2011-2012 eğitim öğretim yılında İstanbul Şehir Üniversitesi'nde yarı-zamanlı olarak dersler verdi ve aynı yılın sonunda tam zamanlı olarak İstanbul Şehir Üniversitesi'nde göreve başladı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sivil anayasa ismini verdiği anayasa taslağını hazırlayan akademisyen heyetinin başkanlığını üstlenmiştir. Yazmış olduğu kitaplar halen hukuk fakültelerinde ders olarak okutulmaktadır.

Eserleri:

- Türk Anayasa Hukuku

- Türkiye'nin Anayasa Krizi