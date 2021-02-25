Ergot Mantarı Nedir ve Neden Olur? Çavdar Mahmuzu Hastalığı (Claviceps Purpurea) Hakkında Bilgi

Ergot mantarı, parazit olarak yaşamakta olan bir mantar türüdür. 1800'lü yılların ortalarına kadar ise çavdarın bir parçası olduğu düşünülmüştür. Koyu mor renkli olan ergot mantarının sonralarda bir parazit olarak yaşayan mantar türü olduğu keşfedilmiştir.

Ergot Mantarı Nedir?

Ergot mantarı, boyu yaklaşık bir kaç santim uzunluğunda olan ve koyu mor renkli bir mantar türüdür. Çavdar mahmuzu ismi ile de bilinmektedir. Çavdar mahmuzu hastalığı olarak da bilinen bir tür zehirlenme türüne de sebep olabilmektedir. Ergot mantarına bağlı olarak ortaya çıkan hastalık uzun yıllardan beri de bilinmektedir.

Başta çavdar olmak üzere bazı tahıl türlerinde ve bitki türlerinde görülmekte olan bir mantar türüdür. Bu otların hayvanlar tarafından tüketilmesi sonucu hastalığa sebebiyet vermektedir. Ancak belirli bir miktarda tüketildiği takdir de zararı bulunmamaktadır. Ergot mantarının psikolojik sanrılara ve rahatsızlıklara da sebep olduğu bilinen etkileri arasında yer almaktadır.

Ergot Mantarı Neden Olur?

Ergot mantarı, genel olarak çavdarların üzerinde yetişmekte olan bir tür parazittir. Tüketilmesi sonucunda ergot zehirlenmesi de meydana gelebilmektedir. Ergot mantarı tüketimine bağlı olarak halüsinasyon görmek ve zehirlenmeler de olası sonuçlar arasında bulunmaktadır. Ancak halüsinasyon görmeye sebep olan ergot mantarı aynı zamanda zehirlenme sonucunda ölüme de sebebiyet verebilir.

Özellikle ramazan ayında tüketilen hurmaların içerisinde ve tahıllardan meydana gelen unlar da ergot mantarına rastlanma ihtimali oldukça yüksektir. Ergot mantarının neden olduğu tam olarak bilinmemekle birlikte kendiliğinden yetişmekte olan parazit bir mantar olarak ifade edilebilir. Aynı zamanda yaşaması için bir bitkiye veya tahıla ihtiyaç duyduğu da bilinmektedir.

Ergot Mantarı Nasıl Geçer?

Çavdar mahmuzu olarak da bilinen, ergot mantarı tüketildiğinde kişinin sanrılar ve halüsinasyonlar görmesine sebep olur. Aynı zamanda da tüketildiğinde bir çok psikolojik rahatsızlığa da sebep olduğu bilinmekte olan bir parazit türüdür. Ergot mantarının fazla tüketilmesi sonucunda tüketen kişinin ölümüne de sebebiyet verebilmektedir.

Ergot mantarı bitkilerde oluşan bir tür parazittir. Psikolojik olarak zayıf olan kişilerde daha tehlikeli ve kalıcı hasarlara da sebebiyet verebileceği bilinmektedir. Ergot mantarı tüketen kişilerin sinir sistemleri üzerinde bir tahribat oluşturabileceği düşünülmektedir. Hatta yoğun bir şekilde vücuda giren ergot mantarı, kişinin sağlığında probleme yol açabileceği gibi ölümüne de sebep olabilmektedir.

Ergot Mantarına Ne İyi Gelir?

Ergot mantarı genel olarak bilinçli olarak tüketilen bir mantar çeşidi değildir. Ancak ergot mantarının LSD yapımında kullanıldığı da düşünülmektedir. Türkiye'de ise LSD nin hem yapımı hem de tüketimi yasal değildir. Ergot mantarı, ilk kullanıldığında vücutta ağrı kesici bir etki oluşturabilir. Uzun vadeli olmasa bile duyulan ağrıların kesilmesinde etkili olacağı söylenebilir. Ancak sonrasında ise uzun süreli migren ağrılarının başlamasına sebebiyet verebilir.

İlaçlarda ve ağrı kesicilerde bir dönem oldukça fazla kullanılan ergot, sonralarda sebep olduğu sorunlardan dolayı kullanılmaması düşünülen kategoriye dahil edilmiştir. Ergot mantarının verdiği birçok zarar bulunmaktadır. Eklem ağrıları, karın ağrısı, migren ağrıları, uyku bozukluğu, öfke ve sinir hali, huzursuzluk, düşük yapma ihtimali, halüsinasyon görme ve bazı hayvansal gıdalara düşkünlük bulunmaktadır.

Kaynak: Hürriyet