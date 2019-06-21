Ergenekon hakiminin FETÖ'den yargılanmasına devam edildi

Ergenekon davasının hakimlerinden olan ve FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan Hüsnü Çalmuk'un yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanıklık yapan Emrah Özdemir dava öncesinde tanıklık yapmaması için tehdit edildiğini söyledi. Ergenekon davasının hakimlerinden olan ve daha öncesinde görev yaptığı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla yargılanan sanık Hüsnü Çalmuk'un yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tarafların avukatları ve müşteki Dursun Çiçek katılırken, sanık Çalmuk SEGBİS yoluyla bağlandı. Duruşmada davaya ilişkin tanıklar dinlendi.

"NEZARETHANEDE TEHDİT EDİLDİM" Duruşmada geçmişte Ergenekon davasında tanık olan Emrah Özdemir ifade verdi. Tanık Özdemir, "Ben duruşmaya gelmeden önce nezarethanede tehdit edildim. FETÖ'nün firari sanığı Sedat Sami Haşıloğlu tarafından tehdit ediliyorum. Komutan Sedat Sami Haşıloğlu ile iletişim halinde. Bu tehditlerle ilgili Metris Cezaevi'nde yattığım dönemde cezaevi müdürüne gittim ancak bana 'Burayı karıştırma' dedi. Ben Silivri'ye nakil olmak istedim, Ümraniye'ye nakil ettiler, orada da aynı komutana denk geldim. Ben bu tehditlerden çok sıkıldım" dedi.

"BEN İSTEMEDEN TANIK KORUMA PROGRAMINA ALDILAR" Ergenekon davasında tanıklık yaptığı dönemde en çok firari sanık Sedat Sami Haşıloğlu ile görüştüğünü belirten tanık Özdemir, "Ben FETÖ soruşturmaları başlamadan önce FETÖ'cü hakimleri ihbar etmiştim. O dönemde Sedat Peker de, Veli Küçük de beni tehdit etti. Baskılar bu dönemde başladı. Ben istemeden, beni tanık koruma programı altına aldılar. Ergenekon davasının hakimleri kendi işlerine gelmeyecek belgeleri dava dosyasına koymuyorlardı. Hüsnü Çalmuk ve Sedat Sami Haşıloğlu asıl bu işleri yürütenlerdi. Hasan Özese, mahkeme başkanı olmasına rağmen onlar kadar etkili değildi" ifadelerini kullandı.

"HÜSNÜ ÇALMUK HARD DİSKLERİ SÖKTÜRDÜ" İfade vermeyi sürdüren tanık Emrah Özdemir, "Hüsnü Bey bizzat bilgisayarlardan hard disk söktürdü. 20 ya da 30 CD dava dosyasından çıkarıldı. Tanıkların lehine olan belgeler dosyalara koyulmadı. Bana tanıklar konuştukça onların söylediğine dikkat et dediler. Onlara yakın ifade vermemi istiyorlardı. Hatta Ergenekon davasına katılanlar tanık ifadelerine yönelik, 'Tanıklar bu ifadeleri nereden okuyor?' şeklinde tepki göstermişti" şeklinde konuştu.

"ÖLÜMLE TEHDİT EDİYORLAR"

"Hüsnü Çalmuk, Ergenekon davası sürecinde para gönderdi bana" diyen Özdemir, "Yakın bir zaman da para gönderdi. Çalmuk, 2016'dan beri cezaevinde olsa bile dışarıda geniş bir çevresi var, kendi davası için de onlar aracılığıyla para gönderdi. Beni tehdit eden isimler, ismini verdikleri kişiler hakkında tanıklık yaparsam öldürüleceğimi söylüyorlar. Bunu başaracaklar. Dolaylı yollardan 2 haftadır tedavi olmama engel oluyorlar. Son söyleyeceğim, benden uzak dursunlar" dedi.

"FETÖ'CÜ DEĞİLİM" Tanık ifadesinin ardından savunmasını yapan sanık Hüsnü Çalmuk, "Ben FETÖ'cü değilim. Yasadışı olarak tutuklandım. 35 aydır tutukluyum. Kaçma şüphem yoktur. Sadece delilleri karartma şüphesiyle tutukluyum. Delilleri karartma durumum olamaz. Bu yüzden tahliye talep ediyorum" dedi. Çalmuk'un avukatı ise tahliye talep ettiklerini yineledi.

TUTUKLULUĞUN DEVAMI TALEP EDİLDİ Müşteki avukatı ise, "Ergenekon davası suçun en büyük kanıtıdır. FETÖ'nün bu kadar önemsediği bir davada örgüt ile işi olmayan bir kişinin görevlendirilmesi mümkün değildir. Bu yüzden tutukluluk halinin devamını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRK YARGISINA DEVAM ETSİN" Daha sonrasında söz alan Dursun Çiçek, "Ergenekon davasında en önemli rolü oynayan Hüsnü Çalmuk, 15 Temmuz'a kadar giden süreçte binlerce askerin tasfiye edilmesine hizmet etmiştir. Çalmuk, bizi yıllarca mağdur etti. Hala da yalan söylemeye devam ediyor. Benim tavsiyen Türk yargısına yardım etmesidir" şeklinde konuştu.

MAHKEME HEYETİ, SAVUNMALARIN ARDINDAN ARA KARARINI VERDİ Heyet, sanık Hüsnü Çalmuk'un işlediği suçun mahiyetini göz önüne alarak tutukluluk halinin devamına karar vererek, dava dosyasının mütalaa hazırlanması için savcılığa gönderilmesini istedi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi. Tanık Emrah Özdemir, ifadesinde kendisini tehdit ettiğini söylediği kişiler hakkında mahkeme çıkışı suç duyurusunda bulundu.

(İrem Demir/İHA)

Kaynak: İHA