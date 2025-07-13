Ergene Ovası tektonik mi, Niksar Ovası tektonik mi, Muş tektonik mi, Amik tektonik mi?
Sınavlara giren adaylar sınav sonrası sınavda çıkan sorularla ilgili araştırmalar yapıyor. Peki, Ergene Ovası tektonik mi, Niksar Ovası tektonik mi, Muş tektonik mi, Amik tektonik mi?
Sınavlara katılan adaylar, sınav sonrasında çıkan soruları detaylı bir şekilde incelemeye başladı. Adaylar, sınavda karşılaştıkları sorunların çözümü ve anlamını daha iyi kavrayabilmek için çeşitli araştırmalar yapıyor. Peki, Ergene Ovası tektonik mi, Niksar Ovası tektonik mi, Muş tektonik mi, Amik tektonik mi?
ERGENE OVASI TEKTONİK Mİ, NİKSAR OVASI TEKTONİK Mİ, MUŞ TEKTONİK Mİ, AMİK TEKTONİK Mİ?
Türkiye de Tektonik ovalar, Delta ovaları ve karstik ovalar bulunur. Özellikle Tektonik ovalar yaygındır.
Tektonik Ovalar
Çubuk Ovası
Iğdır ovası
Ağrı
Pasinler
Niksar
Varto
Kahramanmaraş
Erzincan
Malatya
Konya ovası
Adıyaman
Karlıova
Suşehri
Amik
Ladik
Merzifon
Suluova
Taşova
Kurşunlu-Çerkeş
Tosya
Kırkağaç
Sapanca
Adapazarı
Söke
Turgutlu
Salihli
Torbalı
Ergene
Nazilli