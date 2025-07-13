Ergene Ovası tektonik mi, Niksar Ovası tektonik mi, Muş tektonik mi, Amik tektonik mi?

Ergene Ovası tektonik mi, Niksar Ovası tektonik mi, Muş tektonik mi, Amik tektonik mi?
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Sınavlara giren adaylar sınav sonrası sınavda çıkan sorularla ilgili araştırmalar yapıyor. Peki, Ergene Ovası tektonik mi, Niksar Ovası tektonik mi, Muş tektonik mi, Amik tektonik mi?

Sınavlara katılan adaylar, sınav sonrasında çıkan soruları detaylı bir şekilde incelemeye başladı. Adaylar, sınavda karşılaştıkları sorunların çözümü ve anlamını daha iyi kavrayabilmek için çeşitli araştırmalar yapıyor. Peki, Ergene Ovası tektonik mi, Niksar Ovası tektonik mi, Muş tektonik mi, Amik tektonik mi?

ERGENE OVASI TEKTONİK Mİ, NİKSAR OVASI TEKTONİK Mİ, MUŞ TEKTONİK Mİ, AMİK TEKTONİK Mİ?

Türkiye de Tektonik ovalar, Delta ovaları ve karstik ovalar bulunur. Özellikle Tektonik ovalar yaygındır.

Tektonik Ovalar

Çubuk Ovası

Iğdır ovası

Ağrı

Pasinler

Niksar

Varto

Kahramanmaraş

Erzincan

Malatya

Konya ovası

Adıyaman

Karlıova

Suşehri

Amik

Ladik

Merzifon

Suluova

Taşova

Kurşunlu-Çerkeş

Tosya

Kırkağaç

Sapanca

Adapazarı

Söke

Turgutlu

Salihli

Torbalı

Ergene

Nazilli

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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