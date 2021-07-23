Ergene'de korona virüs gölgesinde bayramlaşma
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Ergene'de korona virüs gölgesinde bayramlaşma

Ergene'de korona virüs gölgesinde bayramlaşma
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Ahimehmet Mahallesi'nde geleneksel hale gelen bayramlaşma programı, korona virüs tedbirleri gölgesinde gerçekleştirildi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Ahimehmet Mahallesi'nde geleneksel hale gelen bayramlaşma programı, korona virüs tedbirleri gölgesinde gerçekleştirildi.

Her bayramda Ahimehmet Mahallesi'nde Aşağı Camii bahçesinde toplanan çocuklara şeker, çikolata ve çeşitli ikramlarda bulunularak, hediyelerin dağıtıldığı bayramlaşma programı bu yıl da yapıldı. Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı'nın da katıldığı bayramlaşma korona virüs tedbirleri altında gerçekleşti. - TEKİRDAĞ

Ergene'de korona virüs gölgesinde bayramlaşma
Ergene'de korona virüs gölgesinde bayramlaşma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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