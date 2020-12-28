Ergene Belediyesi'nde asgari ücret 3 bin 50 TL
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ergene Belediyesi'nde asgari ücret 3 bin 50 TL

28.12.2020 17:01 | Son Güncelleme: 28.12.2020 17:06
Ergene Belediyesi'nde asgari ücret 3 bin 50 TL

Ergene Belediyesi Başkanı Rasim Yüksel, 2021 yılı için asgari ücretin açıklanmasının ardından kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, işçilerinin yeni yılda alacağı en düşük ücreti duyurdu.

Ergene Belediyesi Başkanı Rasim Yüksel, 2021 yılı için asgari ücretin açıklanmasının ardından kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, işçilerinin yeni yılda alacağı en düşük ücreti duyurdu.

Kişisel sosyal medya hesabından, "Ergene Belediyesi olarak 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren işçi kardeşlerimize asgari ücret 3.050 TL + 2 Bayram ikramiyesi + Öğrenim Yardımı + Yıllık izin yardımı + 1 Mayıs ikramiyesi + 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde kadın işçilere 1 yevmiye tutarında ikramiye + 2 tane 7 şer günlük ikramiye ve fazla mesai ücreti vereceğiz. Emekçi kardeşlerimize hayırlı olsun" notuyla paylaşımda bulunan Başkan Rasim Yüksel'in açıklaması kısa sürede yankı buldu ve çok sayıda kişi tarafından beğenildi.

Emeğin en yüce değer olduğunu biliyoruz diyen Başkan Yüksel, "Bunun için Ergene Belediyesi'nde 2021 yılı Ocak ayından itibaren işçi kardeşlerimize ödenecek en düşük ücret 3 bin 50 TL olacak. Sevgi Kenti Ergene'yi birlikte güzelleştirdiğimiz emekçilerimize ayrıca yıl boyunca bayram ikramiyeleri, öğretim yardımları, yıllık izin yardımı, 1 Mayıs ikramiyesi, iki ayrı 7'şer günlük ikramiye ve kadın çalışanlarımıza 8 Mart Kadınlar Günü ikramiyesi vereceğiz. Tüm personelimize özverili çalışmalarından ötürü canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Coşkun Sabah Hatice Şendil Seren Serengil
Spor Can Bartu Erol Bulut Ryan Babel Cüneyt Çakır Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kaza Hisarcık Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ergene Belediyesi'nde asgari ücret 3 bin 50 TL | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 17:08:14. #1.14#
title