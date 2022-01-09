DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Deplasmanlı Süper Amatör Ligi takımlarından Erganispor, Seyrantepe Gençlikspor'u 9-0 mağlup etti.

Seyrantepe Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada, Erganispor her iki yarıda bulduğu gollerle sonuca gitti.

Erganispor Kulüp Başkanı Kenan Taş gazetecilere, Seyrantepe Gençlikspor karşısında iyi mücadele ettiklerini ve istedikleri 3 puanı aldıklarını söyledi.

Maça iyi başlayarak, üst üste goller bulduklarını anlatan Taş, "Galibiyete emeği geçen teknik heyeti, tüm oyuncularımızı kutluyorum." dedi.

Her zaman kendilerine maddi ve manevi destek veren Kaymakam Ahmet Karaaslan'a da teşekkür ettiğini belirten Taş, bundan sonraki hedeflerinin galibiyet serisini devam ettirmek olduğunu aktardı.

Diyarbakır Deplasmanlı Süper Amatör Lig'de çıktığı 7 maçta, 7 galibiyet alan Erganispor, bu sonuçla puanını 21'e çıkardı.

Gelecek hafta Erganispor sahasında Kocaköy Gençlikspor'u konuk edecek.

AA / Ekrem Senvar - Son Dakika Haberleri

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