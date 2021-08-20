Ergani'de vatandaşlara aşure ikram edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ergani'de vatandaşlara aşure ikram edildi

Ergani'de vatandaşlara aşure ikram edildi
Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel

Ergani Belediyesince muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Ergani Belediyesince muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Ergani Belediye Parkı'nda düzenlenen etkinliğe, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Öztürk, programda kurulan kazanların başına geçerek vatandaşlara aşure dağıttı.

Öztürk, yaptığı konuşmada, muharrem ayının faziletinden, bereketinden faydalanmak için aşure dağıttıklarını söyledi.

Aşurenin muharrem ayına has bir güzelliği olduğunu belirten Öztürk, şöyle konuştu:

"Biz de bu güzel günde halkımızla buluşmayı planladık. Rabbim bizlere bu etkinliğimizi hayırlara vesile eylesin. Düzenlediğimiz aşure dağıtımına katılan tüm halkımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Allah onların hepsinden razı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hamid Karzai Ekrem İmamoğlu Jens Stoltenberg Adil Karaismailoğlu
Magazin Tarkan Ebru Şallı Deniz Akkaya Aleyna Tilki
Spor Marcao Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ergani'de vatandaşlara aşure ikram edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 16:16:53. #1.14#

title