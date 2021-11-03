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Ergani'de sokak hayvanlarına mama ve su desteği

AA / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel
Ergani'de sokak hayvanlarına mama ve su desteği

Ergani Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirli noktalarına mama ve su bıraktı.

Ergani Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirli noktalarına mama ve su bıraktı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, soğuk havalarda sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmamaları için beslenme ünitelerine mama ve su bıraktığını söyledi.

Karaaslan, "Soğuk hava ve yağışların etkisiyle güçlük çeken sokak hayvanları için Belediyemizce montajı gerçekleştirilen beslenme ünitelerine belirli aralıklarla mama ve su bırakılmaya devam edilecek." dedi.

AA / Ekrem Senvar - Son Dakika Haberleri
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