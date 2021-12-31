Ergani'de evlenecek genç kızlara çeyiz desteği

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan'ın eşi Tülin Karaaslan, mağdur ailelerin 18 yaş üstü nişanlı kızlarına çeyiz ihtiyaçlarında destek oluyor.

Ergani Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ekonomik durumunun iyi olmadığı tespit edilen aileleri ziyaret eden Karaaslan, hazırladıkları çeyiz bohçalarını hediye ediyor.

İlçe Garnizon Komutanı Binbaşı Ömer Kaygısız'ın eşi Havva Kaygısız'ın da katıldığı projede, nişanlı kızlar için çeyiz bohçası hazırlanmasında ailelerin kendilerini mağdur hissetmemesi ve Ergani'de faaliyet gösteren Aile Destek Merkezlerindeki kadın kursiyerlerin el emeğiyle ürettiği çeyizlik ürünlerin değerlendirilmesi amaçlanıyor.

AA / Ekrem Senvar - Son Dakika Haberleri

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