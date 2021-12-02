Ergani'de bir camiden 6 klima motoru ve 11 avize çalındı - Haberler
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Ergani'de bir camiden 6 klima motoru ve 11 avize çalındı

AA / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel
Ergani'de bir camiden 6 klima motoru ve 11 avize çalındı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir camiden 6 klima motoru ve 11 avize çalan hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir camiden 6 klima motoru ve 11 avize çalan hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ergani'de Sanayi Mahallesinde bulunan ve bir süredir ibadete kapalı olduğu öğrenilen Sanayi Camisine giren kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce 6 klima motoru ile 11 avizenin çalındığı belirlendi.

Ergani Cami Yaptırma Derneği Başkanı Cuma Kılıç, yaptığı açıklamada, hırsızlık olayının camiye yakın bir site yöneticisi tarafından fark edildiğini söyledi.

Site yöneticisinin durumu İlçe Müftülüğüne bildirdiğini dile getiren Kılıç, "Hırsızlar burada klimaların motor ve kablolarını sökmüşler. Klimalar ağır olduğundan caminin bahçesinde bırakmışlar. 6 klimanın motorlarını çalmışlar. 11 avizeyi parçalamışlar. Zarar yaklaşık 100 bin lira değerinde." dedi.

Polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Ergani'de bir camiden 6 klima motoru ve 11 avize çalındı

Ergani'de bir camiden 6 klima motoru ve 11 avize çalındı

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AA / Ekrem Senvar - Son Dakika Haberleri

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