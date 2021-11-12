Ergani'de 4 bin fidan toprakla buluşturuldu

Ergani ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla Makam Dağı'nda 4 bin fidan düzenlenen etkinlikle toprakla buluşturuldu.

Makam Dağında düzenlenen fidan dikim etkinliğine, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, daire amirleri, sivil toplum ve siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından katılımcılar, 4 bin fidanı toprakla buluşturdu.

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