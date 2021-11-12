Ergani'de 4 bin fidan toprakla buluşturuldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ergani'de 4 bin fidan toprakla buluşturuldu

AA / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel
Ergani'de 4 bin fidan toprakla buluşturuldu

Ergani ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla Makam Dağı'nda 4 bin fidan düzenlenen etkinlikle toprakla buluşturuldu.

Ergani ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla Makam Dağı'nda 4 bin fidan düzenlenen etkinlikle toprakla buluşturuldu.

Makam Dağında düzenlenen fidan dikim etkinliğine, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, daire amirleri, sivil toplum ve siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından katılımcılar, 4 bin fidanı toprakla buluşturdu.

AA / Ekrem Senvar - Son Dakika Haberleri
Geçen yıl diktiği fidana bu yıl doğum günü yaptı

Geçen yıl diktiği fidana bu yıl doğum günü yaptı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title