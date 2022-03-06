Ergani Belediyesi yoğun kar yağışının ardından çalışma başlattı

ERGANİ, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde belediye yoğun kar yağışının ardından ilçede hasar oluşan alanlarda bakım ve onarım çalışması başlattı.

Ergani Belediyesi, kar nedeniyle ilçe genelinde hasar gören gölgelik ve cadde aydınlatmaları ile parklarda başlattığı bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan'ın talimatıyla başlatılan çalışmalar Ergani Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor.

İlçe genelinde birçok noktada parkları, oyun gruplarını ve zeminleri kontrol eden ekipler, kar yağışından dolayı hasar gören bölgeleri yeniliyor.