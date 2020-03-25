Ergani Belediye Başkan Vekili Öztürk, göreve başladı Ergani Belediyesine "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirilen Kaymakam Abdulselam Öztürk, görevine başladı.

Ergani Belediyesine "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirilen Kaymakam Abdulselam Öztürk, görevine başladı.

Terör soruşturmaları kapsamında görevden uzaklaştırılan HDP'li Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın yerine Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Öztürk, geldiği belediyede personele, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet edilmesi talimatını verdi.

Birim amirlerinden çalışmalarla ilgili bilgi alan Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye hizmetlerinde devamlılığın esas olduğunu söyledi.

Yeni görevinde elinden gelen tüm çabayı göstereceğini vurgulayan Öztürk, "Bizler halkımız için buradayız. Ergani halkının beklentisini karşılamak için çok daha gayret göstereceğiz. Belediye hizmetlerinin kaliteli sunulması için çaba sarf edeceğiz.'" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA