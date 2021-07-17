Erfstadt kentinde otobanda sular altında kalan araçlar havadan görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erfstadt kentinde otobanda sular altında kalan araçlar havadan görüntülendi

Anadolu Ajansı / Abdülhamid Hoşbaş - Haberler | Güncel

Almanya'nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 143'e yükseldi.

Almanya'nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 143'e yükseldi. Rheinland-Pfalz eyaletinde selden en fazla etkilenen Ahrweiler bölgesinde hayatını kaybedenlerin sayısının 90'ı geçtiği bilgisi paylaşıldı. Erfstadt kentindeki 265 nolu otobanda sular altında kalan araçlar drone ile havadan görüntülendi.

Erfstadt kentinde otobanda sular altında kalan araçlar havadan görüntülendi
Erfstadt kentinde otobanda sular altında kalan araçlar havadan görüntülendi
Erfstadt kentinde otobanda sular altında kalan araçlar havadan görüntülendi
Erfstadt kentinde otobanda sular altında kalan araçlar havadan görüntülendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamid Hoşbaş

Son dakika haberleri: Almanya'da sellerde ölenlerin sayısı 103'e yükseldi
Son dakika haberleri: Almanya'da sellerde ölenlerin sayısı 103'e yükseldi
Almanya'nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı...
Almanya'nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı...
Son dakika gündem: Almanya'da sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e çıktı
Son dakika gündem: Almanya'da sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Emre Altuğ Kadir Doğulu Kaan Yıldırım Serra Arıtürk
Spor Mustafa Er Şenol Güneş Mehmet Topal Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erfstadt kentinde otobanda sular altında kalan araçlar havadan görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 22:17:31. #1.14#

title