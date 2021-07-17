Erfstadt kentinde otobanda sular altında kalan araçlar havadan görüntülendi

Almanya'nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 143'e yükseldi.