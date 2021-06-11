Eren Şafak kimdir? Analist (Analiz Şefi) Eren Şafak kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Euro 2020 turnuvasında A Milli Takım teknik kadrosundaki isimler kimlerdir merak edildi. Teknik kadroda yer alan Eren Şafak kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Milli Takım analisti Eren Şafak'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.