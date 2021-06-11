Eren Şafak kimdir? Analist (Analiz Şefi) Eren Şafak kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
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Eren Şafak kimdir? Analist (Analiz Şefi) Eren Şafak kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Eren Şafak kimdir? Analist (Analiz Şefi) Eren Şafak kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
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Euro 2020 turnuvasında A Milli Takım teknik kadrosundaki isimler kimlerdir merak edildi. Teknik kadroda yer alan Eren Şafak kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Milli Takım analisti Eren Şafak'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Türkiye A Milli Takım Analist Eren Şafak'ın hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Analist Eren Şafak kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, doğum tarihi kaç? Tüm detaylar yazımızda.

EREN ŞAFAK KİMDİR?

Eren Şafak, 24 Mart 1983 yılında Kastamonu'da dünyaya gelmiştir.

Eren Şafak doğum tarihi : 24 Mart 1983

Eren Şafak kaç yaşında : 38 yaşında

Eren Şafak nereli : Kastamonu

Eren Şafak mesleği ne : A Milli Takım Analiz şefi (Analist)

Eren Şafak, A Milli Takım teknik ekibinde Analist olarak görev yapmaktadır. Eren Şafak, ilk olarak 2009 yılında Siirtspor'da yardımcı antrenörlük görevinde bulundu. Ardından 2011 yılında Beşiktaş'ın altyapı kulübünde yardımcı antrenörlük görevine geldi. 4 yıl sonra 2015 'de Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlüğe gelen Eren Şafak, 2017'de aynı takımda kişisel antrenörlük görevine geldi. Son olarak 2019 tarihinde A Milli Takım analiz şefi olarak göreve başladı. Halen bu görevini sürdürmektedir.

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