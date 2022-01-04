Eren Bülbül neden öldü? Eren Bülbül kaç yaşındaydı, ne zaman şehit oldu? sorularının yanıtı merak ediliyor. Genç yaşında hayatının baharında gösterdiği cesaret ile Türkiye'nin gönlünde yer eden Eren Bülbül'ün hayatı film oluyor. 1 Ocak tarihinde sinema salonlarında gösterime girecek olan Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmi öncesinde binlerce kişi Eren Bülbül kimdir neden öldü sorusuna yanıt arıyor.

EREN BÜLBÜL KİMDİR?

Eren Bülbül 1 Ocak 2002 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya geldi. 11 Ağustos 2017 yılında PKK'lı teröristlerin saklandığı yeri güvenlik güçlerine göstermek isterken hainlerin açtığı kurşunlar ile şehit düşen Eren Bülbül yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Maçka'nın Köprüyanı Mahallesi'ndeki Vazelon Manastırı yakınlarında polis ekipleri ile PKK arasında çıkan çatışmanın ardından, PKK'ya bağlı grup erzak almak amacıyla bölgedeki bir eve girdi. Grubu, girdikleri evden erzak çalarken gören Eren Bülbül durumu jandarma ve polislerden oluşan ekibe haber verdi. Bülbül daha sonra PKK'lıların girdiği evi göstermek için güvenlik güçleriyle birlikte giderken, Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte PKK'lıların saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Giresun'un Güce ilçesi kırsalında 31 Mayıs 2018'de gerçekleştirilen operasyonda gri kategorideki "Şoreş" kod adlı Barış Coşkun ve "Berxwedan" kod adlı Bedrettin Çeliker öldürüldü. Bu iki ismin Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'in hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren grupta yer aldıkları belirlendi.

15 Temmuz 2018'de ise Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda saldırının faillerinden "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır ve "Rodî" kod adlı Levent Dayan öldürüldü. PKK'nın Karadeniz sorumlusu olduğu ileri sürülen Mehmet Yakışır İçişleri Bakanlığı'nın "en çok aranan teröristler" listesinin kırmızı kategorisinde yer almaktaydı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eren Bülbül, şimdi rahat rahat ismini anabiliriz. O kalleşler cehennemde, sen cennettesin. Kahraman jandarmamızı kutluyorum. PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu 'Zeynel' kod adlı (kırmızı liste) Mehmet Yakışır ve 'Rodî' kod adlı Levent Dayan öldürüldü." ifadelerini kullandı.

EREN BÜLBÜL NEDEN ÖLDÜ?

Eren Bülbül, 11 Ağustos 2017 yılında PKK'lı teröristlerin saklandığı yeri güvenlik güçlerine göstermek istediği sırada hain terör mensuplarının açtığı kurşunlar ile şehit düştü.

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