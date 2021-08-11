Eren Bülbül mezarı başında anıldı
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Eren Bülbül mezarı başında anıldı

Eren Bülbül mezarı başında anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkiye'nin "İyi ki varsın Eren" diyerek tanıdığı şehit Eren Bülbül, vefatının 4. yılında dualarla anıldı.

Türkiye'nin "İyi ki varsın Eren" diyerek tanıdığı şehit Eren Bülbül, vefatının 4. yılında dualarla anıldı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Ferhat Gedik, vefatlarının dördüncü yılında dualarla anıldı. 15 Yaşındaki Eren Bülbül'ün Köprüyanı Mahallesi'nde şehit edildiği yerdeki mezarı başında düzenlenen anma törenine Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Sırma, Trabzon Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, annesi Ayşe Bülbül, kardeşleri ve sevenleri katıldı. Mezarı başında okunan Kuran-ı Kerim'in ardından dualar edildi. - TRABZON

Eren Bülbül mezarı başında anıldı
Eren Bülbül mezarı başında anıldı
Eren Bülbül mezarı başında anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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