Eren Bülbül filmi ne zaman vizyona girecek?

Kesişme: İyi ki varsın Eren ne zaman çıkacak? Eren Bülbül'ün filmi vizyon tarihi ne zaman, konusu ne? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Senaryosunu Mert Dikmen, Alper Uyar ve Özer Feyzioğlu'nun kaleme aldığı Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmi için geri sayım başladı. Trabzon Maçka'da teröristlerle, kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada 15 yaşındayken kaybettiğimiz Eren Bülbül ve onu korumak için 41'inci yaş gününde 41 mermiyle şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan Eren Bülbül'ün filmi gösterime yaş gününde girecek.

EREN BÜLBÜL'N FİLMİ OYUNCULARI

Mustafa Uslu, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun üstlendiği, İsmail Hacıoğlu, Rahman Beşel, Alayça Öztürk, Mutlunur Lafçı ve Emir Çiçek'in başrolleri paylaştığı filmin müziklerini ise Fahir Atakoğlu yaptı.

KESİŞME İYİ Kİ VARSIN EREN NE ZAMAN ÇIKACAK?

"Kesişme - İyi ki Varsın Eren"vizyon tarihi 29.10.2021 olarak anons edilmişti. Ancak film, Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak 2022'de gösterime girecek.

EREN BÜLBÜL'ÜN FİLMİ KONUSU

Senaryosunu Mert Dikmen, Alper Uyar ve Özer Feyzioğlu'nun kaleme aldığı filmde, iki şehidimizin hayat hikayesi, ülkemizde yaşanan terör gerçeği, Anadolu, Karadeniz'deki çetin yaşam şartlarıyla amansızca mücadele eden çalışkan, fedakar, sevgi yüklü yurdum insanlarının yaşamlarından kesitlerle beyazperdeye yansıtılacak.

Karadeniz'deki bir ailenin, vatan ve insan sevgisini her şeyden önde tutan bir subayın yaşamlarından kesitler yer alan 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren'de Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün, Eren ve kardeşleriyle aynı takımda oynadığı maç sahnesi de yer alıyor.

Yapımcılığını Mustafa Uslu, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun üstlendiği, İsmail Hacıoğlu, Rahman Beşel, Alayça Öztürk, Mutlunur Lafçı ve Emir Çiçek'in başrolleri paylaştığı filmin müziklerini ise Fahir Atakoğlu yaptı.

Filmin üçüncü tanıtımında, mavi ve yeşilin muhteşem buluşmasına tanık olunan Karadeniz'deki bir ailenin, vatan ve insan sevgisini her şeyden önde tutan bir astsubayın yaşamlarından kesitler yer alıyor.

Trabzonsporlu ünlü futbolcu Abdülkadir Ömür'ün, Eren ve kardeşleriyle aynı takımda oynadığı maç sahnesi ve sıcak, samimi Anadolu insanının bilinmeyen yönlerini sergileyen sahneler de dikkati çekiyor.

Hiçbir zaman unutulmayacak şehitlerin anısına çekilen "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin, gerçek yaşam öykülerinden uyarlanan, izleyicinin içine işleyen senaryosu, duygu yüklü sahneleri, oyuncu kadrosu ve Anadolu'nun büyüleyici güzelliklerini sergileyen görüntüleriyle Türk sinema tarihinde önemli bir eser olarak yerini alması bekleniyor.

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