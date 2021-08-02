Erem Şentürk kimdir? Erem Şentürk kaç yaşında, nereli? Erem Şentürk biyografisi!

Reklam filmi yönetmenliğine 1997 yılında Ali Taran'nın çektiği reklam filmlerinde asistanlık yaparak başlayan Erem Şentürk kimdir? Türk film yönetmeni ve gazeteci Erem Şentürk kaç yaşında, nereli? Erem Şentürk mesleği nedir? Erem Şentürk hayatı ve biyografisi nedir?

2010 yılın Mart ayında Ema Film Yapım şirketini kuranErem Şentürk, 2002 yılından beri reklam filmleri, dizi filmler, belgeseller ve kısa filmler çekmektedir.Peki, Erem Şentürk kimdir? Erem Şentürk kaç yaşında, nereli? Erem Şentürk mesleği nedir? Erem Şentürk hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

EREM ŞENTÜRK KİMDİR?

Erem Şentürk (d. 1974, İstanbul), Türk film yönetmeni ve gazeteci. Reklam filmi yönetmenliğine 1997 yılında Ali Taran'nın çektiği reklam filmlerinde asistanlık yaparak başladı. Daha sonra yönetmenlik ve çeşitli program eğitim kurslarına katıldı. 2010 yılının Mart ayında Ema Film Yapım şirketini kurdu. 1996 yılında üniversiteden mezun olan Erem Şentürk, 2002 yılından beri reklam filmleri, dizi filmler, belgeseller ve kısa filmler çekmektedir.

FİLMOGRAFİSİ

Kurgu

• Contact - 1998

Senaryo yazarlığı

• Süper Dadı (Super Nanny)(TV Programı)Editör - 2012

• Paradoks - 2000

• Silent - 1999

• Contact - 1998

Yönetmen

• Süper Dadı (Super Nanny)(TV Programı) - 2012

• Ateşten Koltuk(TV Dizisi) - 2008

• Fikrimin İnce Gülü(TV Dizisi) - 2007

• Paradoks - 2000

• Silent - 1999

• Contact - 1998

Aldığı Ödüller

• 1998 Seattle International Film Festival (ABD) - [12 dk. Contact/ En iyi kurgu]

• 1998 Mediawave Film Festival ( Macaristan) - [12 dk. Contact/ En iyi kurgu]

• 1999 Expresion en Corto (Meksika) - [17 dk. Silent/ En iyi yabancı film]

• 2000 Kish International Documentary Film Festival (İran) - [19 dk. Paradoks/ Jüri özel ödülü]

• 2001 Tampere Film Festival( Finlandiya) - [19 dk. Paradoks/ En İyi Yönetmen/ En iyi Senaryo]