Ereğli'ye Ağır Ceza Mahkemesi kuruldu

Ereğli'ye Ağır Ceza Mahkemesi kuruldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Hakimler Savcılar Kurulu (HSYK) kararıyla kurulan Ağır Ceza Mahkemesinde davaların görülmeye başlandığı bildirildi.

20.09.2019 17:38
Ereğli'ye Ağır Ceza Mahkemesi kuruldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Hakimler Savcılar Kurulu (HSYK) kararıyla kurulan Ağır Ceza Mahkemesinde davaların görülmeye başlandığı bildirildi.

Ereğli Ağır Ceza Mahkeme Başkanı İsmail Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ereğli Adliyesinde 17 Eylül itibarıyla davaların görülmeye başlandığını söyledi.

Aydın, 1 başkan ve 14 hakimin görev yapacağı Ağır Ceza Mahkemesinde, Ereğli ve Alaplı ilçelerindeki davaların görüleceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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