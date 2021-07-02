Ereğli Oyuncak Evi açıldı

Ereğli Belediyesi ile Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi iş birliğiyle Ereğli Oyuncak Evi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Ereğli Belediyesi ile Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi iş birliğiyle Ereğli Oyuncak Evi'nin açılışı gerçekleştirildi.

İnönü Parkı'nda düzenlenen töreninde konuşan merkez müdürü Prof. Dr. Müge Ertar, kuruldukları 1990 yılından itibaren Türkiye'de oyuncakların tüm örneklerini toplamaya çalıştıklarını söyledi.

Yaklaşık 4 bin yakın oyuncak koleksiyona sahip olduklarını anlatan Ertar, "Bu koleksiyonun bazı bölümlerini Bakanlığın izniyle yeni kurulan müzelere aktarıyoruz. Bunun aslında yeni kurulan müzelere bir öncül oluşturduğunu düşünüyorum." dedi.

Ertar, Oyuncak Müze Evleri'nin sayılarının giderek çoğalmasıyla Türk çocuğuna yapılan hizmetin de niteliği artığını belirterek, "Türkiye'de müzecilik çok ilerledi. Özellikle müzelerin bir öğrenme alanı olarak kullanımı çok yaygınlaştı, çocuklar okulda öğrendikleri bilgileri, deneyerek, öğrenerek kalıcı bilgilere dönüştürüyor. O yüzden bu konuda birçok müze bu konuda büyük çaba harcıyor. 2020 yılında Çanakkale Troya Müzesi, Avrupa Müze Ödülünü aldı. 2021 yılında da Eskişehir Odunpazarı Modern Müzesi aynı ödüle layık görüldü. İnanıyorum ki Ereğli'nin oyuncak müzesi de bu statüye hızla geçecektir çünkü çok ciddi bir çaba var. Hakikaten kültürel açıdan çok zengin bir yapı var Ereğli'de." diye konuştu.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık da Oyuncak Evinin sadece ilçenin değil, farklı illerin de çekim merkezi haline dönüşmesini umut ettiklerini söyledi.

Oyuncak Evi'ni yaşatarak müzeye dönüştürmek istediklerini belirten Posbıyık, "Burada her dönemin kendine özgü oyuncakları var. Eski, unutulmuş oyuncakları yeniden hatırlatalım, bunları toparlayıp sergileyelim istedik. Farklı kültürlerin ve ülkelerin oyuncakları burada yer alsın, çocuklar bunlara ulaşabilsin istedik. Oyuncak Evinin atölyesinde her yaş grubu için farklı çalışmalar yapılacak." ifadelerini kullandı.

Törene, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Taner Gün'ün yanı sıra ilçe protokolü katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş