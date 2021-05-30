Ereğli Kaymakamı Çorumluoğlu'ndan tersaneler bölgesinde inceleme
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Ereğli Kaymakamı Çorumluoğlu'ndan tersaneler bölgesinde inceleme

Ereğli Kaymakamı Çorumluoğlu'ndan tersaneler bölgesinde inceleme
Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, tersaneler bölgesinde incelemelerde bulundu.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, tersaneler bölgesinde incelemelerde bulundu.

Çorumluoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş, AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt ve ilçe yöneticileriyle Ereğli-Alaplı karayolunda tersane sahipleri ve yöneticileriyle görüştü.

İncelemede, bölgede yaşanan sorunlar ve çözüm yollarının yanı sıra talepler dinlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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