Ereğli'den kısa kısa

Ereğli Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen şölende bu yıl 200 çocuk sünnet ettirildi.

İlçe merkezindeki amfi tiyatroda düzenlenen programda konuşan Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, sünnet olan çocukları ve ailelerini kutladı, geleneksel hale getirilen şölene gösterilen ilgiye teşekkür etti.

İlçedeki özel hastanelerde 200 çocuğun belirli tarihlerde sünnetlerinin gerçekleştirildiğini anlatan Posbıyık, "İnşallah düğünlerini, nikahlarını, damatlıklarını da görürüz. Artık onlar delikanlı oldular. Allah yollarını ve bahtlarını açık etsin." dedi.

Daha sonra çocuklara bisiklet, top ve saat olmak üzere çeşitli hediyeler verildi.

Etkinliğe CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri ve bazı meclis üyeleri ile sünnet olacak çocukların aileleri katıldı.

Ereğli Belediyespor, sezonu açtı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) mücadele edecek olan Ereğli Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Kulüp Başkanı Halil Posbıyık, yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulundu, bu sezon kadroyu bölge gençlerinden oluşturduklarını söyledi.

Gençlere ağırlık vereceklerini anlatan Posbıyık, "Şu ana kadar 17 genci takımımıza kattık. Yeni branşlar açıp, alt yapıya ve bölge gençlerimize ağırlık vereceğiz. Yeni kurulan yönetimimiz tamamen bu bölgenin sporcularına özen gösteriyor. Amacımız öncelikle yöremizdeki, bölgemizdeki gençleri yetiştirmek ve onların kabiliyetlerini ortaya çıkarmaktır. Yeni sezonun başarılı geçmesini temenni ediyorum." dedi.

Tesislerde futbolcular ilk antrenmanını teknik direktör Semih Tokatlı nezaretinde gerçekleştirdi.

Kaynak: AA