Ereğli'den dünyaya nar suyu konsantresi ihracatı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde Toros Dağları'ndaki meyve bahçelerinde yetişen nar, fabrikada işlenip meyve suyu ve konsantre olarak ABD, Rusya, Almanya gibi 30'dan fazla ülkeye ihracat ediliyor.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde Toros Dağları'ndaki meyve bahçelerinde yetişen nar, fabrikada işlenip meyve suyu ve konsantre olarak ABD, Rusya, Almanya gibi 30'dan fazla ülkeye ihracat ediliyor. Pandemiye rağmen ülke ekonomisine katkı sağlamak için üretime ara vermeden devam ettiklerini belirten fabrika müdürü gıda mühendisi Orhan Özmen, "20 bin ton hammaddeden 2 bin ton nar konsantresi üretip ihraç ediyoruz. Bununla birlikte yeni nar suyunu ihraç ediyoruz. Bu iki grup içecek olarak tüketilirken, çekirdek ve kabuğu da kozmetik alanda değerlendiriliyor. Nar ürünlerinin tamamını 30'dan fazla ülkeye ihraç ediyoruz" dedi.

Toros Dağları eteklerinde meyve bahçelerinde yetişen nar, işçiler tarafından tek tek özenle seçildikten sonra Ereğli'deki konsantre fabrikasına getiriliyor. Burada işlendikten sonra da ihraç ediliyor. Üretimden fabrikada işleyip ihraç edilen aşamasına kadar yüzlerce kişiye istihdam sağlayan nar, ülke ekonomisine de büyük katkı sağlıyor.

Nar fabrikalarında işleyip ihraç eden fabrikanın gıda mühendisi Orhan Özmen, fabrikanın yaklaşık 13 yıldır hizmet verdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Fabrikamızda Ereğli bölgemize ait siyah havuç ile Çukurova bölgesine has narı işlenmiş mamül olarak ihraç ediyoruz. Nar, yıllık bitki olmaması nedeniyle tedarikte uzun dönemli planlama yapılması gerekir. O nedenle yıldan yıla istediğimiz miktarları elde etmeniz çok mümkün olmayan bir ürün. Dolayısıyla hem üretici, hem de ürünü işleyen işletmeler tarafından takibini kontrolünde zaman zaman zorlanıyoruz."

DÜNYAYA İHRAÇ EDİLİYOR

Narın fabrikaya geldikten sonra kabuk ve tanelerinin ayrılmasıyla işlemlerin başladığını ifade eden Özmen, "Narı ünitelerde sıktıktan sonra meyve suyu elde ediyoruz. Meyve suyunu satışı yaptığımız ürünleri direkt ambalajlayıp müşterilerimize sevk ediyoruz. Konsantre üretiminde meyve suyu aşamasından sonra işlenip konsantre haline dönüştürülüyor. Meyve suyu ve konsantre içecek amaçlı kullanılır. Çekirdeği ve kabuğu kozmetik alanda değerlendiriliyor. 20 bin ton nardan 2 bin ton konsantre elde ediyoruz ve bunun tamamını ihraç ediyoruz. Fabrikamızda işlenen nar ürünlerine ABD, Rusya, Almanya, Avusturya, Hollanda, Güney Kore, Slovenya, Polonya ve İspanya gibi 30'dan fazla ülkeye ihraç ediyoruz." diye konuştu.

PANDEMİDE TALEP ARTTI

Pandemiye rağmen üretime ara vermeden devam ettiklerini ifade eden Özmen, narın doğal üren ve bağışıklık sistemini güçlendirmesine etkisi olduğu içinde talepte artışın olduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı