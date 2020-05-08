Ereğli'deki berber ve kuaförlere talep yoğunluğu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan berber, kuaför ve güzellik merkezleri hazırlıklarını büyük oranda tamamladı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan berber, kuaför ve güzellik merkezleri hazırlıklarını büyük oranda tamamladı.

Ereğli Berberler Odası Başkanı Murat Cebesoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, randevulara yetişemediklerini, vatandaşların yoğun taleplerini karşılamak için haftalık program yaptıklarını söyledi.

Tek kullanımlık havlu, kesim önlüğü gibi ekipmanların hazırlandığını, koltuk sayılarının düşürüldüğünü, iş yerlerinde sosyal mesafeye göre ayarlamalar yapıldığını anlatan Cebesoy, "Kullanılan makas, makine gibi tüm ekipmanlar dezenfekte edilecektir. 11 Mayıs'tan itibaren vatandaşlarımızdan ciddi bir talep gelmeye başladı. Telefonlarımız neredeyse susmuyor. Vatandaşlarımızın taleplerini alıyor, onlara gün ve saat veriyoruz. Tüm dezenfekte işlemlerimizi yaparak vatandaşlarımıza hijyenik ortamlarda hizmet sunacağız. Ereğli Belediyesi de iş yerlerini dezenfekte ederek bizlere destek verdi." şeklinde konuştu.

İlçede berberlik yapan Erkan Çimen de iş yerlerini dezenfekte ederek sosyal mesafeye dikkat edildiğini, vatandaşlardan gelen yoğun talep karşısında haftalık bir program yaptıklarını anlatarak, pazartesi gününden itibaren hafta sonuna kadar dolu olduklarını ifade etti.

Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı 3 ayrı ekip ilçe genelindeki 93 berber, 58 kuaför ile 24 güzellik salonunda dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA