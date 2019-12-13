Ereğli'de şırınga çikolata denetimi yapıldı
Haberler » Güncel » Ereğli'de şırınga çikolata denetimi yapıldı - Haber

Ereğli'de şırınga çikolata denetimi yapıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde okul kantinleriyle çevresindeki bakkal ve marketlerde zabıta ekiplerinin denetim yaptı.

13.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:06
Ereğli'de şırınga çikolata denetimi yapıldı

'ın Ereğli ilçesinde okul kantinleriyle çevresindeki bakkal ve marketlerde ekiplerinin denetim yaptı.

Ereğli Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçe genelinde okul kantinlerinin yanı sıra okul çevresindeki bakkal ve marketlere yönelik şırınga çikolata denetimi gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zabıta Müdürü Halit Aydın, ilçe genelinde yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığını ifade etti.

Denetimlerde tehlike saçan şırınga çikolatanın yanı sıra satışı yasak olan ürünlerin kontrolünün de yapıldığını kaydeden Aydın, denetimlerin süreceğini vurguladı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler