Ereğli'de jandarmadan droneli denetim

- Ereğli'de jandarmadan droneli denetim Konya'nın Ereğli ilçesinde jandarma ekipleri, drone ile trafik ve asayiş denetimi yaptı.

- Ereğli'de jandarmadan droneli denetim

KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde jandarma ekipleri, drone ile trafik ve asayiş denetimi yaptı.

Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe halkının huzur ve güveni için belirli noktalarda asayiş ve trafik denetimlerini hızlandırdı. Vatandaşların güvenli bir yaşam sürdürebilmesi adına çalışmalarını, yaz döneminde hareketliliğin arttığı bölgelerde artıran jandarma ekipleri, son olarak Türkmen Mahallesi yolu üzerinde drone ile denetim yaptı. Çok sayıda araç droneler ile kontrol edilirken, yapılan uygulamada trafik ve asayiş yönünden kontroller gerçekleştirildi. Uygulamalarda özellikle kurallara uymayan ve eksiği bulunan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı. Jandarma ekipleri, uygulamaların yanı sıra vatandaşları da bilgilendirerek kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Karakış