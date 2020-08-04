Ereğli'de 413 kurban derisi toplandı Türk Hava Kurumu (THK) Ereğli Şube Başkanı Abdullah Hasçelik, ilçede Kurban Bayramı süresince 413 deri topladığını bildirdi.

Türk Hava Kurumu (THK) Ereğli Şube Başkanı Abdullah Hasçelik, ilçede Kurban Bayramı süresince 413 deri topladığını bildirdi.

Hasçelik, yaptığı yazılı açıklamada, kurum olarak Kurban Bayramı boyunca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri doğrultusunda hareket ettiklerini belirtti.

İlçe genelinde 293 sığır, 100 koyun ve 20 keçi olmak üzere toplam 413 deri topladıklarını ifade eden Hasçelik, "Başarılı çalışmalar yapılmış olup geçen yıla oranla bu yıl deri sayımızda da artış olmuştur. Emek veren katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA