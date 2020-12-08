Ereğli Belediyesi CHP Meclis üyesi Yaşar Balcı kimdir?
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Ereğli Belediyesi CHP Meclis üyesi Yaşar Balcı kimdir?

08.12.2020 11:22 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:29
Ereğli Belediyesi CHP Meclis üyesi Yaşar Balcı kimdir?

Cumhuriyet Halk Partisi Ereğli Belediyesi Meclis üyesi Yaşar Balcı Covid-19 nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Ereğli Belediyesi CHP Meclis üyesi Yaşar Balcı kimdir?

Cumhuriyet Halk Partisi Ereğli Belediyesi Meclis üyesi Yaşar Balcı Covid-19 nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Ereğli Belediyesi CHP Meclis üyesi Yaşar Balcı kimdir?

YAŞAR BALCI KİMDİR?

60 yaşında olan Balcı, 7 Haziran Seçimlerinde CHP Zonguldak Milletvekilliği Aday Adayıydı.

Daha Cumhuriyet Halk Partisi Ereğli Belediyesi Meclis üyesi seçildi.

28 Kasım'da test sonucu pozitif çıkan ve kronik rahatsızlığı bulunan CHP Belediye Meclis üyesi Yaşar Balcı'nın Ereğli Anadolu Hastanesinde sabaha karşı fenalaşarak yoğun bakıma alındığı ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.

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