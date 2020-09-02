Ereğli Belediye Meclisi toplandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ereğli Belediye Meclisi toplandı

Ereğli Belediye Meclisi eylül ayı oturumu 1. birleşimi, Belediye Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında yapıldı.

Ereğli Belediye Meclisi toplandı
02.09.2020 16:51 | Son Güncelleme: 02.09.2020 16:51

Ereğli Belediye Meclisi eylül ayı oturumu 1. birleşimi, Belediye Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında yapıldı.

Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda düzenlenen toplantıda, gündemde yer alan maddeler görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi.

Posbıyık, burada yaptığı konuşmada, işçi ücretlerini zamanında ödeyen birkaç belediyeden biri olduklarını, ilçe genelinde günlük hayatın gayet iyi yönetildiğini belirterek, "Ereğli'nin tüm mahallelerinde çalışmalar yapıyor, halka dokunuyoruz. Elimizden geldiği kadar büyük bir gayretle herkesi memnun etmeye çalışıyoruz." dedi.

İlçe genelinde 15 bin ton asfalt döküleceğini ve çalışmaların yakında başlayacağını anlatan Posbıyık, Atatürk Kültür Merkezi'nde tadilat yapıldığını, Kültür ve Sanat Sokağı'nın genişletildiğini, eski belediye hizmet binasının projesinin tamamlandığını ve Erdemir ofis yoluna yeni bir restoran açılma işlemlerinin ihale aşamasına geldiğini belirtti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Faik Öztrak Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Yıldız Tilbe Didem Soydan Okan Bayülgen Mustafa Sandal
Spor Falcao Metin Oktay Lionel Messi Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Eylül Doğum Düğün
Şu an buradasınız: Ereğli Belediye Meclisi toplandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 16:54:19. #1.15#
title