Ereğli Belediye Meclisi toplandı Ereğli Belediye Meclisi eylül ayı oturumu 1. birleşimi, Belediye Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında yapıldı.

Ereğli Belediye Meclisi eylül ayı oturumu 1. birleşimi, Belediye Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında yapıldı.

Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda düzenlenen toplantıda, gündemde yer alan maddeler görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi.

Posbıyık, burada yaptığı konuşmada, işçi ücretlerini zamanında ödeyen birkaç belediyeden biri olduklarını, ilçe genelinde günlük hayatın gayet iyi yönetildiğini belirterek, "Ereğli'nin tüm mahallelerinde çalışmalar yapıyor, halka dokunuyoruz. Elimizden geldiği kadar büyük bir gayretle herkesi memnun etmeye çalışıyoruz." dedi.

İlçe genelinde 15 bin ton asfalt döküleceğini ve çalışmaların yakında başlayacağını anlatan Posbıyık, Atatürk Kültür Merkezi'nde tadilat yapıldığını, Kültür ve Sanat Sokağı'nın genişletildiğini, eski belediye hizmet binasının projesinin tamamlandığını ve Erdemir ofis yoluna yeni bir restoran açılma işlemlerinin ihale aşamasına geldiğini belirtti.

Kaynak: AA