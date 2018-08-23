Ereğli Belediye Başkanı Uysal'dan Mahalle Ziyareti

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Topçalı Mahallesi'nde halkla ile bir araya geldi.

Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, fırsat buldukça mahallelerde yapılan çalışmaları incelediğini, muhtar ve vatandaşların taleplerini de yerinde dinlediklerini söyledi.

Muhtarlık önünde mahalleliyle bayramlaşan ve belediyenin çalışmalarına ilişkin bilgiler veren Uysal, şöyle konuştu:

"Birlik ve bütünlük içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçemizin her noktasında gerek alt gerekse üst yapıda önemli yatırımlar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Gittiğimiz mahallerde vatandaşlarımızın ve muhtarlarımızın taleplerini yerinde dinleyerek çözümü noktasında neler yapabileceğimizi masaya yatırıyoruz."

Uysal, bayramın ilçe genelinde huzur içerisinde kutlandığını belirterek, "Tüm halkımızın mübarek bayramını en içten dileklerimle kutluyorum, daha nice bayramlara hep birlikte ulaşmak temenni ediyorum." dedi.

Muhtar Şakir Başol da Uysal ve ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.