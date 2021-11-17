Erdoğan: "Ülkemizi yabancılara şikayetle, yalan yanlış ifadelerle milletimizin gündemini fuzuli yere işgalle başlayan süreç milli çıkarlarımıza... - Haberler
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Erdoğan: "Ülkemizi yabancılara şikayetle, yalan yanlış ifadelerle milletimizin gündemini fuzuli yere işgalle başlayan süreç milli çıkarlarımıza...

AA / Buket Güven - Haberler | Politika
Erdoğan:

Erdoğan: "Ülkemizi yabancılara şikayetle, yalan yanlış ifadelerle milletimizin gündemini fuzuli yere işgalle başlayan süreç milli çıkarlarımıza darbeler vurma safhasına geçmiştir"

Erdoğan: "Ülkemizi yabancılara şikayetle, yalan yanlış ifadelerle milletimizin gündemini fuzuli yere işgalle başlayan süreç milli çıkarlarımıza darbeler vurma safhasına geçmiştir"

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov'la görüştü

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Milli Savunma Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

AA / Buket Güven - Son Dakika Haberleri

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