Erdoğan sokağa çıkma kısıtlaması saatlerini açıkladı, televizyon kanallarını karmaşa sardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları saat 10.00-20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasındaki ifadenin "arasında" mı "dışında" mı olduğu televizyon kanallarında karmaşaya neden oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde artan koronavirüs vakalarının görüşüldüğü Kabine toplantısının ardından salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan yeni tedbirleri açıkladı. Erdoğan, hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde sabah 10.00 ile akşam 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını söyledi.
TELEVİZYON KANALLARINI KARMAŞA SARDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına yer veren televizyon kanallarında da kafa karışıklığı yaşandı. Açıklamadaki ifadenin "arasında" mı "dışında" mı olduğuna karar verilene kadar Kj'ler ile kelebeklerdeki yazılar farklı olarak yer aldı.
CNN Türk'te sokağa çıkma kısıtlaması için "dışında" ifadesi kullanılırken, TRT'de ise "arasında" ifadesine yer verildi.