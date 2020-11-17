Erdoğan sokağa çıkma kısıtlaması saatlerini açıkladı, televizyon kanallarını karmaşa sardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları saat 10.00-20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasındaki ifadenin "arasında" mı "dışında" mı olduğu televizyon kanallarında karmaşaya neden oldu.