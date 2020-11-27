Erdoğan: "Özellikle maske, mesafe, bunlar bizim için çok çok önemli fakat buna dikkat edilmediği sürece, hele hele büyükşehirlerde bunun artarak...

Erdoğan: "Özellikle maske, mesafe, bunlar bizim için çok çok önemli fakat buna dikkat edilmediği sürece, hele hele büyükşehirlerde bunun artarak devamı kaçınılmaz hale geliyor.