Erdoğan: "Özellikle maske, mesafe, bunlar bizim için çok çok önemli fakat buna dikkat edilmediği sürece, hele hele büyükşehirlerde bunun artarak...
27.11.2020 13:37 | Son Güncelleme: 27.11.2020 13:37
Erdoğan: "Özellikle maske, mesafe, bunlar bizim için çok çok önemli fakat buna dikkat edilmediği sürece, hele hele büyükşehirlerde bunun artarak devamı kaçınılmaz hale geliyor.
Erdoğan: "Özellikle maske, mesafe, bunlar bizim için çok çok önemli fakat buna dikkat edilmediği sürece, hele hele büyükşehirlerde bunun artarak devamı kaçınılmaz hale geliyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevil Çelik