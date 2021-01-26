Erdoğan'la görüşen Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk'ten ittifak sözleri: Açıklarsam bölünme olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından evinde ziyaret edilen Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, ziyarette konuşulanlara ve partisinin ittifak politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuk olduğu bir televizyon programında konuşan Oğuzhan Asiltürk, ziyaretin içeriğine dair Erdoğan'ın açıklamalarının üzerine bir şey söylemeyeceğini belirterek "Forsunu morsunu kullanmadan abi kardeş gibi görüşmeye gelmesi karşısında ben en ufak bir açıklama yapmam. Kendisi ne açıklama yaparsa odur esas. O da gereken ölçüde bir şeyler söyledi. Benim bu tutumumu da gördüğü için çok da memnun olduğunu biliyorum. Bazı şeylerde saygı göstermek lazım" dedi.

"AÇIKLARSAM BÖLÜNME OLUR"

Asiltürk, partisinin ittifaklar konusundaki tutumunun ne olacağına ilişkin soruya ise "Ben CHP'yle de düşman gibi sert bir üslupla konuşmuyorum. İYİ Parti'yle de. Biz MHP'yle de çok yumuşak yakınlaşma şey ettik ama onlardan bize olumlu cevap gelmedi. Onlara da bütün partilerle iyi davranmamız lazım. Partiler bunu yaparsak toplumda da karşılık bulur. Sadece AK Parti'nin gelmesi bile toplumu ne kadar değiştirdi. Diğerlerine de aynı şeyleri söylüyorum. Bizim görevimiz hakkı anlatmaktan ibaret kimseyle bir düşmanlığımız yok. Onun için ileride şöyle mi yaparız böyle mi yaparız demenin zamanı o noktaya geldiğimiz zaman, seçime bir hafta kala buna karar verilir. Yapılır. Ondan önce bunu açıklarsam bir bölünme meydana gelir. Ben bunu açıklamam. Ne yapacağım kalbimde durur. İki topluluk var. İkisiyle de görüşerek bizim davamızın başarıya ulaşmasında en doğru yol hangisiyse ona karar verir ilan ederiz" diye yanıt verdi.

"ERDOĞAN TOPLUMUN İSTEĞİNE UYGUN HAREKET EDİYOR"

Asiltürk, Erdoğan'ın ziyaretini nasıl değerlendirdiği konusunda da "Bunu iki türlü değerlendirmemiz lazım. Sayın cumhurbaşkanı diğer partilere de gidiyor şey ediyor. Partiler arasında bu kavgadan vazgeçme gibi bir temel isteği toplumun isteğine uygun hareket ediyor. Herkesin soracağı soru peki seçimlere giderken siz iki topluluk var. Biz şimdiden hiçbir şekilde şu grupla bu grupla olacağız diyemeyiz" ifadelerini kullandı.