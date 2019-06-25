Erdoğan: Kendimizi millete neden anlatamadığımızın muhasebesini yapacağız

Erdoğan: Kendimizi millete neden anlatamadığımızın muhasebesini yapacağız

Erdoğan: Kendimizi millete neden anlatamadığımızı muhasebe edeceğiz

Erdoğan: Kendimizi millete neden anlatamadığımızın muhasebesini yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Haziran'da yapılan İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin "Kendimizi millete neden anlatamadığımızın muhasebesini yapacağız." dedi.

İstanbul'a hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Erdoğan, "Bizim siyaset anlayışımızda millete küsmek, darılmak yoktur." diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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