Erdoğan: Kendimizi millete neden anlatamadığımızın muhasebesini yapacağız
Erdoğan: Kendimizi millete neden anlatamadığımızı muhasebe edeceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Haziran'da yapılan İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin "Kendimizi millete neden anlatamadığımızın muhasebesini yapacağız." dedi.
İstanbul'a hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Erdoğan, "Bizim siyaset anlayışımızda millete küsmek, darılmak yoktur." diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Yeşim Salkım, Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eden Gülben Ergen'in AK Partili isimlerle olan fotoğraflarını paylaştı
Son Dakika Haberleri
12:22 Trump'ın Hollywood Bulvarı'ndaki yıldızını kıran kişi Marilyn Monroe'nun heykelini çalmakla suçlandı