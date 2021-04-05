Erdoğan: "Kendi ülkelerinin ve milletinin felaketinden iktidar devşirme peşinde koşan muhterisleri milletimizin takdirine havale ediyoruz."
Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen - Haberler | Güncel
Erdoğan: "Kendi ülkelerinin ve milletinin felaketinden iktidar devşirme peşinde koşan muhterisleri milletimizin takdirine havale ediyoruz.
Erdoğan: "Kendi ülkelerinin ve milletinin felaketinden iktidar devşirme peşinde koşan muhterisleri milletimizin takdirine havale ediyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen