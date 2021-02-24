Erdoğan: "İstanbul'a tuğla üstüne tuğla koyan herkese, Allah razı olsun diyecek, bu aziz şehre acı çektiren herkesten bunun hesabını sandıkta...
24.02.2021 18:37 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:40
Erdoğan: "İstanbul'a tuğla üstüne tuğla koyan herkese, Allah razı olsun diyecek, bu aziz şehre acı çektiren herkesten bunun hesabını sandıkta soracağız."
Erdoğan: "İstanbul'a tuğla üstüne tuğla koyan herkese, Allah razı olsun diyecek, bu aziz şehre acı çektiren herkesten bunun hesabını sandıkta soracağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Taşkıran