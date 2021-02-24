Erdoğan: "İstanbul'a tuğla üstüne tuğla koyan herkese, Allah razı olsun diyecek, bu aziz şehre acı çektiren herkesten bunun hesabını sandıkta...

Erdoğan: "İstanbul'a tuğla üstüne tuğla koyan herkese, Allah razı olsun diyecek, bu aziz şehre acı çektiren herkesten bunun hesabını sandıkta soracağız."