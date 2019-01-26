Erdoğan'ın "Yasin Senin Niye Bıyık Yok" Diye Sorduğu Aday Bıyık Bıraktı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yasin senin niye bıyık yok" dediği Kocaeli Başiskele Belediye Başkan Adayı Mehmet Yasin Özlü, bıyık bıraktı.

Sosyal medya hesabından seçim çalışmaları kapsamında fotoğraflar paylaşan Mehmet Yasin Özlü'nün, Erdoğan'la arasında geçen diyalogdan yaklaşık 2 hafta sonra bıyık bıraktığı görüldü.

"BIRAKACAĞIM EFENDİM"

Erdoğan, 12 Ocak'ta yerel seçimde yarışacak olan Kocaeli adaylarını açıklamıştı.

Tanıtım toplantısında Erdoğan'ın Başiskele Belediyesi için aday gösterdiği Mehmet Yasin Özlü ile arasında dikkati çeken bir diyalog geçmişti.

Erdoğan sahneye çıkan Özlü'ye, "Yasin senin niye bıyık yok" ifadesini kullanınca, Mehmet Yasin Özlü ise, "Bırakacağım efendim" yanıtını vermişti.