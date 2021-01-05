"Erdoğan'ın gitmesi için büyük can kayıplarına yol açacak felaketler lazım" diyen Can Ataklı, skandal sözlerini savundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevi bırakması için büyük can kayıplarına yol açacak felaketlerin yaşanması gerektiğini söyleyerek tepki çeken Can Ataklı, sözlerinin arkasında olduğunu söyledi. Ataklı, "Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım" demişti.

Gazeteci Can Ataklı, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevini bırakması için yaşanmasını istediği senaryoları anlatmıştı. Konuşmasında darbe imasında bulunan Ataklı'ya pek çok kesimden tepki gelmişti.

"TAMAMEN ARKASINDAYIM"

Yaşanan bu gelişmenin ardından Can Ataklı, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge programına telefonla bağlandı. Ataklı, sözlerinin arkasında olduğunu ifade ederek, "Övünerek söyleyeyim, bugüne kadar yazdığım ya da söylediğim hiçbir sözle ilgili 'Yanlış anlaşıldım, çarpıtıldı, yok efendim maksadını aştı' gibi şeyleri asla söylemedim. Bu son çektiğim videonun da tamamen arkasındayım"

CAN ATAKLI NE DEMİŞTİ?

YouTube hesabından çektiği videoyla gündem olan Can Ataklı, "Darbe ihtimalini en az görenlerdenim. Bugünün koşullarında darbe yapabilecek kabiliyet yok. Bana göre darbe yapmak çok zor. Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım. Büyük bir doğal afet, büyük bir deprem, başka bir doğal felaket… Çok büyük can kayıplarına yol açabilecek felaketler... Hani Avustralya'yı yakan yangın vardı ya o kadar büyük yangınlar... Kendisine oy verenlere ekmek veremeyecek kadar ağır bir ekonomik kriz olursa... Ama en korkutucu olan Türkiye'nin bir askeri başarısızlık elde etmesi" ifadelerini kullanmıştı.