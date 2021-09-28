Erdoğan ile Putin arasında kritik zirve! Soçi'deki görüşmenin ana gündem maddesi Suriye ve terör olacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erdoğan ile Putin arasında kritik zirve! Soçi'deki görüşmenin ana gündem maddesi Suriye ve terör olacak

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya
Erdoğan ile Putin arasında kritik zirve! Soçi'deki görüşmenin ana gündem maddesi Suriye ve terör olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşme öncesinde Kremlin'den açıklama geldi. Toplantıda öncelikli gündem maddesinin Suriye olduğu aktarılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ile Ekim 2019'da imzalanan Soçi mutabakatına vurgu yapacağı öğrenildi. Rusya'nın kontrol ettiği bölgelerden Türkiye'ye yönelik saldırıların da masada olacağı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan mülteciler konusunda atılması gereken adımları da gündeme taşıyacak.

Üst düzey yetkilinin verdiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de gerçekleştireceği görüşmede öncelikli gündem maddesi Suriye olacak. Yetkilinin verdiği bilgiye göre, Erdoğan ilk olarak Tel Rıfat ve Münbiç'teki PKK varlığına Astana anlaşmalarına uygun şekilde son verilmesine dikkat çekecek.

Rusya ile Ekim 2019'da imzalanan Soçi mutabakatı, YPG'nin Fırat'ın 30 kilometre güneyine çekilmesini öngörüyordu. Ancak gelinen nokta Türkiye'nin beklentilerini karşılamıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mutabakatın bu maddesinin bir an önce uygulanması gerektiğini mevkidaşına iletecek.

Rusya'nın kontrol ettiği bölgelerden son dönemde Türkiye'ye yönelik saldırılar gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin bu konudaki rahatsızlığını da iletecek ve bunun engellenmesini isteyecek.

DEAŞ'la mücadele konusunda ortak hareket edilmesinin önemine işaret edecek olan Erdoğan son olarak Suriyeli mülteciler sorunu ile ilgili atılan ve atılması gereken adımları da Putin'le masaya yatıracak.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye, Afganistan ve Libya meselelerini ele alacaklarını söyledi.

Putin ile Erdoğan'ın yüz yüze görüşeceği bilgisini paylaşan Peskov, "İki liderin her zaman konuşacağı çok şey var. Öncelikle Suriye ve elbette Afganistan gündemde olacak. Libya ve diğer uluslararası meseleler konusunda geleneksel şekilde görüş alışverişinde bulunulacak" dedi. Görüşmede, ikili ilişkilerinin de ele alınacağını aktaran Peskov, "İkili ilişkiler açısından birçok ortak nokta var; ekonomi alanında ortak projeler üzerinde çalışma, ticari ve ekonomik ilişkiler." diye konuştu.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'dan Suriyelilere 'Ülkenize dönün' çağrısı: Kapılarımız ardına kadar açık

Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'dan Suriyelilere "Ülkenize dönün" çağrısı: Kapılarımız ardına kadar açık

 Tüm gözler bu zirvede! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, kritik konuyu masaya yatıracak

Tüm gözler bu zirvede! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, kritik konuyu masaya yatıracak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Abdullah Öcalan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Mustafa Keser Özge Özpirinçci Burak Yamantürk
Spor Bülent Uygun Mesut Özil Gökhan Töre Lionel Messi Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aziz Sancar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Erdoğan ile Putin arasında kritik zirve! Soçi'deki görüşmenin ana gündem maddesi Suriye ve terör olacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 14:24:11. #1.12#