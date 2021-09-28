Erdoğan ile Putin arasında kritik zirve! Soçi'deki görüşmenin ana gündem maddesi Suriye ve terör olacak

Üst düzey yetkilinin verdiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de gerçekleştireceği görüşmede öncelikli gündem maddesi Suriye olacak. Yetkilinin verdiği bilgiye göre, Erdoğan ilk olarak Tel Rıfat ve Münbiç'teki PKK varlığına Astana anlaşmalarına uygun şekilde son verilmesine dikkat çekecek.

ERDOĞAN SOÇİ MUTABAKATINA VURGU YAPACAK

Rusya ile Ekim 2019'da imzalanan Soçi mutabakatı, YPG'nin Fırat'ın 30 kilometre güneyine çekilmesini öngörüyordu. Ancak gelinen nokta Türkiye'nin beklentilerini karşılamıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mutabakatın bu maddesinin bir an önce uygulanması gerektiğini mevkidaşına iletecek.

SURİYELİ MÜLTECİLERLE İLGİLİ SORUNLAR DA MASADA

Rusya'nın kontrol ettiği bölgelerden son dönemde Türkiye'ye yönelik saldırılar gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin bu konudaki rahatsızlığını da iletecek ve bunun engellenmesini isteyecek.

DEAŞ'la mücadele konusunda ortak hareket edilmesinin önemine işaret edecek olan Erdoğan son olarak Suriyeli mülteciler sorunu ile ilgili atılan ve atılması gereken adımları da Putin'le masaya yatıracak.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye, Afganistan ve Libya meselelerini ele alacaklarını söyledi.

Putin ile Erdoğan'ın yüz yüze görüşeceği bilgisini paylaşan Peskov, "İki liderin her zaman konuşacağı çok şey var. Öncelikle Suriye ve elbette Afganistan gündemde olacak. Libya ve diğer uluslararası meseleler konusunda geleneksel şekilde görüş alışverişinde bulunulacak" dedi. Görüşmede, ikili ilişkilerinin de ele alınacağını aktaran Peskov, "İkili ilişkiler açısından birçok ortak nokta var; ekonomi alanında ortak projeler üzerinde çalışma, ticari ve ekonomik ilişkiler." diye konuştu.

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