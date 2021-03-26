Erdoğan ile görüşmeyen Biden'dan Yunanistan Başbakanı'na Türkiye telefonu! Zamanlaması da manidar

ABD Başkanı olduğu günden bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile herhangi bir görüşme yapmayan Joe Biden, dün Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüştü. Biden'ın güvenlik alanında gelişen iş birliği için teşekkürlerde bulunduğu görüşmenin Yunanistan'ın Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrıldığı 25 Mart tarihinde gerçekleşmesi dikkat çekti.