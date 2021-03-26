Erdoğan ile görüşmeyen Biden'dan Yunanistan Başbakanı'na Türkiye telefonu! Zamanlaması da manidar
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Erdoğan ile görüşmeyen Biden'dan Yunanistan Başbakanı'na Türkiye telefonu! Zamanlaması da manidar

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Erdoğan ile görüşmeyen Biden'dan Yunanistan Başbakanı'na Türkiye telefonu! Zamanlaması da manidar

ABD Başkanı olduğu günden bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile herhangi bir görüşme yapmayan Joe Biden, dün Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüştü. Biden'ın güvenlik alanında gelişen iş birliği için teşekkürlerde bulunduğu görüşmenin Yunanistan'ın Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrıldığı 25 Mart tarihinde gerçekleşmesi dikkat çekti.

ABD Başkanı Joe Biden, dün Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüştü. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada Biden'ın Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimi gündeme getirdiği belirtildi.

GÜVENLİK ALANINDAKİ İŞ BİRLİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

NATO müttefikleri Yunanistan ve Türkiye'nin son dönemde doğu Akdeniz'de gerilim yaşadığına dikkat çeken Biden yarım saatlik görüşmede, "Doğu Akdeniz'de istikrar umudum var" dedi.

Görüşmede Biden'ın Miçotakis'e "Güvenlik alanında gelişen iş birliği için" teşekkür ettiği de belirtildi. İki liderin enerji güvenliği, Çin, Rusya ve Batı Balkanlar'daki ortak çıkarlar için birlikte hareket etme konusunda anlaştığı da kaydedildi.

Erdoğan ile görüşmeyen Biden'dan Yunanistan Başbakanı'na Türkiye telefonu! Zamanlaması da manidar
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis

ZAMANLAMASI MANİDAR

Biden'ın Miçotakis'i özellikle Yunanistan'ın Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrıldığı 25 Mart'ta araması dikkat çekti. Yunanistan, Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılışının 200'üncü yıl dönümünü dün kutladı.

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